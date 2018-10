Gana en tribunales

Ciudad de México

Un nuevo capítulo en el conflicto Julián Gil-Marjorie de Souza se escribió este martes cuando el actor de origen argentino dio a conocer que ganó en los tribunales mexicanos dos sentencias contra la actriz, quien pedía que se suspendieran las visitas entre él y su pequeño hijo, Matías.

Además había solicitado un nuevo pasaporte del niño y cambio de residencia.

El abogado que lleva el caso de Julián también explicó que en unos días se dará la sentencia definitiva de su caso, la cual esperan ganar.

AVANTE

"Ayer (martes) se publicaron dos sentencias por el Tribunal superior, en la primera de ellas el tribunal confirma que le niega a Marjorie la solicitud para cambiar la residencia de Matías a otro país, el tribunal dice que la señora no especifica qué ciudad quiere cambiar la residencia de Matías, y por cuánto tiempo. Tampoco garantiza los derechos de Matías y Julián. La sala determina que ella no puede cambiar de manera unilateral la residencia de su hijo sin la autorización de Julián que también tiene la patria potestad del menor al igual que ella".

LE NIEGAN CAMBIO DE RESIDENCIA

Esta es la segunda vez que el tribunal le niega el cambio de residencia a Marjorie, al igual que la obtención de pasaporte. En cuanto a la cancelación definitiva de las visitas entre Julián y su hijo, el tribunal también le negó está posibilidad.

"Ella ha solicitado esto argumentando que Julián ha faltado en diversas ocasiones de manera injustificada y que ha incumplido con el reglamento del centro de convivencias, y está sentencia es importante porque el Tribunal Superior determina que todas las inasistencias de Julián han sido debidamente justificadas por cuestiones laborales, lo cual beneficia a Matías, así lo establece el tribunal. Él, laborando, obtiene los recursos con los que da la manutención a su hijo".

El abogado señaló que esto es una respuesta a las declaraciones de Marjorie sobre las faltas del papá. "Ella va a las visitas porque quiere, ya que todas las inasistencias han sido justificadas".

En estos días, agregó, saldrá la sentencia definitiva de su caso, lo cual esperan salga a su favor pues consideran que han aportado los elementos necesarios para que así sea. La esperanza de Julián es que se resuelvan dos cosas, el tema de las visitas y de la pensión.

POR DEFINIR

"Lamentablemente cuando no hay voluntad de la otra parte es difícil llegar a alternativas que no sean las legales, en este caso, nosotros lo que estamos esperando es que ya salga la sentencia definitiva, lo cual creemos que puede ser en los próximos días, donde el juez resolverá, entre otras cuestiones, la manera y periodicidad en la que Julián convivirá con su hijo. Esperemos que ya no sea en un centro de convivencias y que él pueda convivir de manera libre y sana con su hijo. Aquí solo hay dos maneras en que se pueda resolver la relación de visitas entre Julián y su hijo. Una es sentándose a negociar con la señora Marjorie, que ya vimos que no está dispuesta y nuestros intentos han sido infructuosos y la segunda es a través de una sentencia judicial que es la que estamos esperando".

El defensor legal agregó:

"Lo que esperamos una sentencia justa, que se determine una pensión alimenticia justa y que atienda las necesidades reales del niño y dos, que Julián pueda ver a su hijo fuera de un centro de convivencia, creemos que hemos aportado los elementos para que así sea pero es un tema que resuelve el juez y hay que esperar".