Gana su primer galardón actoral

El actor Regé-Jean Page ganó a lo grande en los Premios de Imagen NAACP 2021, que entrega la Asociación Nacional para el Adelanto de las Personas de Color.

Este sábado, la estrella de 31 años ganó el premio al Actor Destacado en una Serie Dramática por su papel del Duque de Hastings en Bridgerton, de Netflix. Venció a Sterling K. Brown (This Is Us), Jonathan Majors (Lovecraft Country), Keith David (Greenleaf) y Nico Annan (P-Valley).