Gana ´round´ la pandemia: bajan negocios el telón

Ante la pandemia del Covid-19 negocios en los alrededores del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, han bajado las cortinas metálicas y borrado los anuncios.

La crisis económica ha afectado por igual a los negocios de venta de comida, venta de dólares, así como otros rubros.

En las calles aledañas al puente internacional, hay negocios como farmacias, consultorios dentales, médicos y casas de cambio.

Algunos negocios no aguantaron la presión de la crisis económica, derivada del Covid-19, por lo que han decidido cerrar, por lo que han pintado de nuevo los locales y permanecen vacíos en espera de nuevos clientes.

Desde que inició la pandemia se impusieron restricciones para el cruce de Mexicanos, por lo que no hay paso para los que tienen visa de turista, no pueden cruzar para compras, viajes o cosas no esenciales.

Los que sí pueden pasar, son los americanos o residentes, solamente se tiene filtro donde se les hace llamado para que no crucen a cosas no esenciales.

...Y OTROS RESISTEN

Ventas de alimentos, farmacias y casas de cambio, son las que están tratando de resistir ante la situación difícil por la pandemia, sobreviviendo de las compras de los que vienen de Estados Unidos.

En este escenario de los cinco meses y medio de la cuarentena decretada por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del Covid-19 los negocios establecidos en el área aledaña al cruce internacional ya no soportaron más el desplome de ventas por la falta de visitantes del Valle de Texas, principalmente, por lo que los cierres van en aumento y otros establecimientos están al borde de la quiebra.