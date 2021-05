Gana Premio Woody Guthrie

Guthrie, quien creció en Okemah, Oklahoma, fue una de las figuras más importantes en la música folk estadounidense y compuso cientos de canciones, incluyendo algunas que "The Boss" Springsteen ha interpretado a lo largo de los años.

"Woody compuso algunas de las canciones más grandes sobre la lucha de Estados Unidos para alcanzar sus ideales de una forma convincente", dijo Springsteen en un comunicado el martes. El rockero de Nueva Jersey calificó a Guthrie, quien murió en 1967 a los 55 años como "una de mis influencias más importantes".

Springsteen y Pete Seeger, quien es uno de los galardonados anteriores con el Guthrie, interpretaron "This Land is Your Land" de Guthrie en la ceremonia inaugural de Barack Obama en 2008.

RECONOCEN SU LABOR

Deana McCloud, quien dirige el Centro Woody Guthrie en Tulsa, dijo en un comunicado que "como observador de la condición humana y reportero sobre la lucha de la gente común, Bruce Springsteen es un verdadero hijo de Woody Guthrie".

"El Centro Woody Guthrie está orgulloso de entregar a Bruce este muy merecido reconocimiento por su vida alzando la voz por los desposeídos de derechos e inspirando a generaciones a encontrar el poder de sus voces", agregó.

Joan Baez, Chuck D, John Mellencamp, Norman Lear, Kris Kristofferson y Mavis Staples son otros de los galardonados anteriores.

Springsteen será reconocido durante una ceremonia virtual el 13 de mayo.