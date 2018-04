Gana Premio Quirino

Tenerife, España

La película mexicana "Ana y Bruno", dirigida por Carlos Carrera, ganó el Premio Quirino al Mejor Largometraje de Animación en la primera edición de estos galardones, entregados en una ceremonia en la isla española de Tenerife.

"Ana y Bruno" competía en esa categoría con las españolas "Deep", dirigida por Julio Soto Gurpide, y "Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas", de Enrique Gato y David Alonso, así como con la coproducción de Colombia y Uruguay "El libro de Lila", de Marcela Rincón González.

REGRESO DE CARRERA

El filme representa el regreso del mexicano Carlos Carrera a la animación en formato largo, tras su debut en 1994 con el corto "El héroe", que obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes.

Tras su estreno mundial en el Festival de Annecy, en 2017, la película tendrá su lanzamiento comercial en salas mexicanas en agosto próximo.

En la categoría de Mejor Serie, el premio fue para "El hombre más chiquito del mundo", una producción en stop motion del reconocido animador argentino Juan Pablo Zaramella.

Por su parte, el director español Alberto Vázquez obtuvo el premio al Mejor Cortometraje por "Decorado", una cinta producida en animación 2D.

El filme ganador en la categoría de Mejor Cortometraje de Escuela de Animación fue "Tántalo", de Juan Facundo Ayerbe y Christian Krieghoff (Argentina), de la Universidad de Buenos Aires.

Asimismo, el premio Quirino a la Mejor película de Animación de Encargo fue para "Cantar con sentido, una biografía de Violeta Parra", de Leonardo Beltrán (Chile).

La ganadora a la Mejor Obra Innovadora fue "The Many Pieces of Mr. Coo", de Nacho Rodríguez (España).

El premio Quirino en la categoría de Mejor Desarrollo Visual fue para "Here´s the Plan", de Fernanda Frick (Chile), mientras que el galardón al Mejor Diseño de Animación fue para "Caminho dos Gigantes", de Alois Di Leo (Brasil).

Por último, el Premio Quirino al Mejor Diseño de Sonido y Música Original fue para "Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas".

LA TRAMA

En la película "Ana y Bruno", Ana es una curiosa niña que escapa de una clínica psiquiátrica en busca de su padre para salvar a su madre, emprendiendo un viaje lleno de aventuras en el que contará con la ayuda de extraños y divertidos seres fantásticos.