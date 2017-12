Gana premio a Mejor Película

Los Ángeles, California

La cinta The Shape of Water (La forma del agua), del mexicano Guillermo del Toro, ganó el Premio a la Mejor Película que otorga la Sociedad de Críticos de Cine de Internet de Los Ángeles (LAOFCS).

La forma del agua también logró el galardón a Mejor Actriz, para Sally Hawkins; Mejor Director, para Guillerno Del Toro, y Mejor Música Original para Alexandre Desplat.

La cinta Lady Bird ganó el Premio a Mejor Película Independiente, Mejor Director Femenina y Mejor Actuación para un actor o actriz de 23 años o menos.

La entrega de los premios se llevará a cabo el próximo 10 de enero en el Taglyan Complex en Los Ángeles.

El Premio Efectos Visuales fue para War for The Planet of the Apes; Mejor Fotografía se lo ganó Blade Runner 2049, Blockbuster: Wonder Woman; Mejor Primera Película: Get Out; Mejor Musical o Comedia: The Big Sick.