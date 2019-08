Gana mexicano en Suiza

Ginebra, Suiza

El mexicano Carlos Lenin se llevó el premio Swatch Art Peace Hotel del Festival de Cine de Locarno, principal cita con el séptimo arte en Suiza, por su ópera prima, el filme La Paloma y el Lobo.

El largometraje formó parte de la sección Cineastas del Presente, dedicada a jóvenes realizadores.

La principal galardonada del evento fue la cinta portuguesa Vitalina Varela, de Pedro Costa, a la que le otorgaron el Leopardo de Oro.

PREMIO DEL JURADO

El premio especial del jurado recayó en el filme surcoreano Pa Go, de Park Jung-bum, mientras que el francés Damien Manivel recibió el Leopardo al Mejor Director por Los Hijos de Isadora.

La producción italoargentina Hogar, de Maura Delpero, recibió una mención especial.

La 72 edición de uno de los festivales europeos de cine más veteranos contó con la presencia de estrellas como Hilary Swank y John Waters, quienes recibieron galardones de honor por el conjunto de sus carreras.

UN SUCESO

La ópera prima del director mexicano Carlos Lenin, La paloma y el lobo se estrenó en el en el marco de la 72ª edición del Festival Locarno que se realizó del 7 al 17 de agosto en esa localidad de Suiza.

Esta es la primera cinta de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), antes Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), que se estrena en un festival internacional.

La paloma y el lobo formó parte de la sección Concorso Cineasti del festival y compitió con cintas como 143 rue du désert, de Hassen Ferhani; Baamum Nafi, de Mamadou Dia; Ham on Rye, de Tyler Taormina; Here for Life, de Andrea Luka Zimmerman, Adrian Jackson; Ivana cea Groaznica, de Ivana Mladenovic; L´apprendistato, de Davide Maldi, entre otros títulos.