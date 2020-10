Gana la batalla

Ciudad de México

Marjorie de Sousa puede cantar victoria, pues un juez de la Ciudad de México le otorgó la patria potestad de su hijo Matías, fruto de su relación con Julián Gil.

Así lo dio a conocer el programa de televisión El Gordo y la Flaca, a través de su conductora Tanya Charry.

"Ganó Marjorie, (ella) tiene la patria potestad del hijo que tienen entre ambos, un juez lo acaba de decidir. Legalmente Julián Gil no tendrá acceso a su hijo, no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones sobre él: ni de escuela, educación, médico, país en donde viva y mucho menos a dónde (el niño) pueda viajar".

SIN DETALLES

"Marjorie es la encargada de decidir sobre la vida de Matías, eso sí, Julián deberá seguir pagando la manutención del pequeño", informó la presentadora del canal Univisión.

Hasta el momento ninguno de los actores se ha manifestado al respecto; Julián se encuentra en Turquía de vacaciones con su novia Valeria Marín.

Pero la hermana de Gil, Patricia Ramosco, sí se manifestó en redes sobre el tema.

SU HIJO...CHEQUE AL PORTADOR

"Díganle a la señora que no se preocupe, que su cheque mensual le llegara sin falta. Al fin lo que dijimos desde el día 1: todo era un tema económico. Matías siempre fue y será un cheque al portador", señaló en Instagram.

A pesar de haber perdido la patria potestad, Julián deberá seguir pagando la manutención de Matías, que será el 20% del total de los ingresos de Gil, cantidad que cambiará de acuerdo a las ganancias del actor.

Julián Gil sólo podrá ver a su hijo si su expareja, la venezolana Marjorie De Sousa lo permite, pero no hay nada legal que la obligue.

PIERDE TODO

Después de tres años de pleito, legalmente Julián Gil no podrá ver ni visitar a su hijo, y tampoco ser parte de las decisiones tomadas sobre él.