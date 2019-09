Gana Juventus con penal de Cristiano

Turín, Italia.

CR7 se hizo presente en el marcador al minuto 49 para marcar desde los 11 pasos, posición que tuvo la Vecchia Signora luego de una falta en el área de Koray Gunter sobre Juan Cuadrado.



Este es el segundo tanto del luso en la temporada y que significó darle la vuelta al juego.



Al minuto 20 Miguel Veloso se lució con un disparo de larga distancia que se metió en el ángulo de la portería de Gianluigi Buffon, quien a pesar de lanzarse no alcanzó la pelota.



El tanto calmó los ánimos del Hellas Verona dado que instantes previos Samuel di Carmine falló un penal al mandar la pelota al poste y luego el rebote cayó en los pies de Darko Lazovic, quien no dudó en disparar pero solo para estrellar el balón en el travesaño.



El empate parcial se dio al 31' gracias a Aaron Ramsey, cuyo disparo fuera del área se desvió en un defensa para entrar a las redes.



Los bianconeri llegaron a los 10 puntos y seguirán de líderes en caso de que el Inter (9) no sume ante el Milán y el Bolonia (7) no le gane a la Roma en sus juegos respectivos de la Jornada 4.