Gana Hugo Alfredo Hinojosa Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares

El Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares es el reconocimiento más importante de obra publicada que premia Narrativa, Poesía, Teatro, Novela y Ensayo, cuenta entre sus ganadores a Juan Villoro, Tedi López Mills, David Toscana, Elmer Mendoza, José Emilio Pacheco, Daniel Sada, entre otros. El jurado del Premio José Fuentes Mares fue Antonio Zúñiga, Ximena Escalante y Enrique Mijares.

Con el galardón para esta obra, Hugo Alfredo Hinojosa se convierte en el primer tijuanense en obtenerlo y, asimismo, la UANL y su Casa Universitaria del Libro, en su nueva época, reciben también por primera vez este reconocimiento.

Hinojosa cuenta con más de una veintena de montajes en México y el extranjero, además de la publicación de varios libros y antologías de narrativa, ensayo y dramaturgia, Fue el primer tijuanense en obtener en 2009 el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo y en 2012 el prestigiado Premio Nacional de Literatura de Bellas Artes en Teatro; y este 2021 también obtuvo el Premio de Periodismo Cultural que otorga el Estado de Baja California.

Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas 2005-2007; del Banff Centre for the Arts-FONCA, en Canadá; del Lark Play Development Center, en Nueva York y del FONCA Jóvenes Creadores con Trayectoria, y formó parte del International Playwright Residency of the Royal Court Theatre, en Londres en 2011; además de su participación como dramaturgo en el Año Dual México-Reino Unido 2015.

Como dramaturgo, las puestas en escena de Hinojosa incluyen "Misericordia", dirigida por Daniel Giménez Cacho y producida por la Compañía Nacional de Teatro; "Desiertos", estrenada en la Universidad de Cornell, en Nueva York. Actualmente se encuentra en la etapa de postproducción de su ópera prima cinematográfica y estrenará en pocos días su puesta en escena "Fenómeno" en la Ciudad de México.

El director mexicano Luis de Tavira ha destacado: "Una poderosa voluntad de existir traspasa el dolor contenido en estas escenas atroces que Hugo Alfredo presenta. El dolor universal como catalizador de una anagnórisis imprescindible; un dolor tal que según la visión trágica es el precio que la voluntad de existir ha de pagar por haberse atrevido a perturbar la serena beatitud de la nada".