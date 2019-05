Gana HBO primer round contra Michael Jackson

Cd. de México.

El Juez Federal George H. Wu rechazó que la demanda de la familia Jackson contra HBO por el documental Leaving Neverland se presente a la Asociación Americana de Arbitraje de forma inmediata.



De acuerdo con The Hollywood Reporter, los demandantes recriminan que el largometraje representa una violación a una cláusula de no desprestigio que ambas partes acordaron hace 27 años, cuando la cadena transmitió un concierto del Dangerous Tour, pues en el filme se usa material de esa época.



Gracias a eso, los Jackson pretendían que el caso no fuera analizado por una corte pública, sino por la Asociación.



HBO consiguió que la demanda se mantenga en la Corte Federal de California, y la productora menciona que las acusaciones de la familia Jackson son una campaña de desprestigio contra el documental, además de que una lectura excesiva del contrato firmado por ambas partes en 1992 representaría una violación a sus derechos como institución y a la Primera Enmienda.



La cuestión de dónde se llevará a caso el proceso jurídico es importante porque de determinarse que la demanda es inoperable por la Asociación de Arbitraje, las cláusulas de confidencialidad del contrato también lo serían y por lo tanto no habría bases para los reclamos de Jackson Estate, empresa de la familia del Rey del Pop.



La cadena aseguró que el Juez será el encargado de dictaminar las cuestiones de validez y arbitraje del caso.



Wu también ordenó que ambas partes brinden información necesaria sobre el acuerdo firmado en 1992.