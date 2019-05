Gana Guatemala premio de la Crítica

Cannes, Francia.

La película Nuestras Madres, del guatemalteco César Díaz, consiguió ayer el premio de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos (SACD) de la Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes.

"Agradezco que nos hayan permitido mostrar el filme aquí. Aún no me lo creo. Las películas no se hacen solas y esta se ha hecho con un equipo maravilloso", dijo Díaz en su discurso de agradecimiento.

El premio lo dedicó a las mujeres "supervivientes", ya que fueron ellas quienes inspiraron la película y han dado una lección de vida.

La cinta habla de las más de 200 mil víctimas y 45 mil desaparecidos y los sobrevivientes de la guerra civil en Guatemala.

SE ALEGRA

También se alegró de recibir el premio de parte de sus colegas realizadores.

Para Díaz fue una sorpresa llegar a Cannes y ser premiado con su ópera prima, pero aprovechará el reconocimiento para servir como impulso para "pelear" por una ley de cine en su país, para la obtención de fondos y una formación académica digna.

La Semana de la Crítica fue creada en 1962 por el Sindicato Francés de la Crítica de Cine y está consagrada al descubrimiento de jóvenes talentos, de quienes proyecta sus primeras o segundas cintas.