Gana Guatemala premio de la Crítica

Cannes, Francia.

La película Nuestras Madres, del guatemalteco César Díaz, consiguió este miércoles el premio de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos (SACD) de la Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes.



"Agradezco que nos hayan permitido mostrar el filme aquí. Aún no me lo creo. Las películas no se hacen solas y esta se ha hecho con un equipo maravilloso", dijo Díaz en su discurso de agradecimiento.



El premio lo dedicó a las mujeres "supervivientes", ya que fueron ellas quienes inspiraron la película y han dado una lección de vida.



La cinta habla de las más de 200 mil víctimas y 45 mil desaparecidos y los sobrevivientes de la guerra civil en Guatemala.



También se alegró de recibir el premio de parte de sus colegas realizadores.



"Ser reconocido por las personas que hacen lo mismo que yo es muy emocionante. Es la certeza de que no nos estábamos equivocando, de que el trabajo de escritura, el de la puesta en escena y con los actores valió la pena".



Para Díaz fue una sorpresa llegar a Cannes y ser premiado con su ópera prima, pero aprovechará el reconocimiento para servir como impulso para "pelear" por una ley de cine en su país, para la obtención de fondos y una formación académica digna.



La máxima distinción, el Gran Premio Nespresso, dotado con 15 mil euros, fue para J'ai Perdu Mon Corps, del francés Jérémy Clapin, donde una mano escapa de la sala de disección para encontrar su antiguo cuerpo.



El cineasta recibió los 5 mil euros.



El premio Descubrimiento Leitz Cine al Mejor Cortometraje, fue para She Runs, del chino Qiu Yang, mientras que el galardón a la Mejor Interpretación fue para Ingvar E. Sigurosson, protagonista de Hvítur, Hvítur Dagur, del islandés Hlynur Pálmason.



La Semana de la Crítica fue creada en 1962 por el Sindicato Francés de la Crítica de Cine y está consagrada al descubrimiento de jóvenes talentos, de quienes proyecta sus primeras o segundas cintas.



El jurado estuvo presidido por el cineasta colombiano Ciro Guerra y entre los siete largometrajes en competición también estaba Ceniza Negra, de la argentina Sofía Quirós, mientras que la franco-costarricense Valentina Maurel se disputaba el mejor cortometraje por Lucía en el Limbo.