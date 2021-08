Gana Greco el primer oro

Fue la primera de las 24 preseas que se entregarán durante el día en los Juegos Paralímpicos, que se celebran en plena pandemia del coronavirus y en medio de un repunte de contagios desde la inauguración de los Olímpicos hace casi un mes.

También se repartirán medallas en natación y esgrima en silla de ruedas.

Greco, que se estrenó como medallista paralímpica, nació con una parálisis cerebral que le afecta especialmente al lado derecho del cuerpo.

"Se siente increíble", señaló Greco. "Todavía no puedo creerlo. Sigo mirando abajo y viéndola (la medalla de oro). Aún no lo he asimilado", dijo.