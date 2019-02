Gana ´El Oso de Oro´

Berlín, Alemania.

El jurado internacional de la Berlinale, presidido por la francesa Juliette Binoche y con el director chileno Sebastián Lelio entre sus miembro, otorgó este sábado los premios oficiales de la 69 edición del festival de cine entre las 16 películas incluidas en su sección a competición.

La cinta Synonymes, coproducida por Francia, Israel y Alemania, ganó el Oso de Oro a la Mejor Película. Se trata de una obra del director Nadav Lapid que sigue a un joven israelí quien se traslada a Francia para iniciar una nueva vida y buscar su identidad.

La directora alemana Angela Schanelec ganó el Oso de Plata al Mejor Director por su película I Was At Home, But.

El actor chino Wang Jingchun y la actriz Yong Mei ganaron, respectivamente, el Oso de Plata por Mejor Actor y Mejor Actriz por su actuación en la película So Long, My Son.

También se entregaron el Oso de Plata para Mejor Guión, el Premio del Gran Jurado, el Premio Alfred Bauer por Película Innovadora, y el premio a la Mejor Contribución Artística.

La edición de este año del Festival Internacional de Cine de Berlín, que comenzó el 7 de febrero, culminará hoy domingo.