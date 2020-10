Gana Eilish mejor álbum, Kelly Clarkson abre el show en los Billboard

NUEVA YORK, EU. — El primer disco de Billie Eilish continuó su racha ganadora al alzarse con el premio "top Billboard 200 album" en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música 2020.



Eilish se encontraba en el Teatro Dolby de Los Ángeles para recibir el honor por "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" El álbum recibió el máximo premio en los Grammy en enero.

La cantante le agradeció a sus fans por "creer en mí preocuparse por mí", y agregó que cuando se trata de premios "nunca los doy por sentado".

Eilish, quien usó mascarilla al hablar en un teatro vacío debido a la pandemia del coronavirus, compite por más honores durante la velada.

Kelly Clarkson, quien funge como anfitriona, inauguró el espectáculo cantando "Higher Love" de Steve Winwood, que se convirtió en un éxito dance el año pasado cuando el DJ noruego Kygo hizo un remix de la versión de Whitney Houston. Clarkson estuvo acompañada por la baterista Sheila E. y el grupo a cappella Pentatonix para su interpretación. El tema le mereció a Houston, quien falleció en 2012, una nominación póstuma a mejor canción dance/electrónica.

Post Malone, quien actuará más tarde en el show, encabeza la lista de nominados con 16 menciones que incluyen mejor artista, mejor artista masculino y mejor artista de rap. Su competencia por el máximo premio incluye a Taylor Swift, Eilish, Khalid y los Jonas Brothers.

La sensación del K-pop BTS — que actualmente domina los primeros dos lugares de la lista Hot 100 de Billboard con "Dynamite" y el remix de "Savage Love" con Jawsh 685 y Jason Derulo — también actuará. Otros que subirán al escenario son Alicia Keys, Bad Bunny, Sia, Kane Brown, Luke Combs, Doja Cat, En Vogue, Khalid, Brandy, Ty Dolla $ign, Swae Lee, Demi Lovato y SAINt JHN. El ídolo de la música country Garth Brooks recibirá el premio Icon (Icono) de Cher, y el rapero y activista Killer Mike el premio Change Maker (Agente de Cambio).

En los apartados de música latina, los postulados a mejor artista son los astros del reggaetón Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin y Ozuna y el rey de la bachata Romeo Santos.

Algunas actuaciones serán en vivo, mientras que otras fueron pregrabadas debido a la crisis sanitaria. La ceremonia de este año estaba originalmente prevista para abril pero debió posponerse por la pandemia.

Entre otros candidatos está Kanye West, quien lanzó dos discos góspel el año pasado. Compite por nueve premios, incluyendo mejor artista góspel y mejor artista cristiano, mientras que cuatro de los cinco temas nominados a mejor canción góspel son de West.

Además de Houston, otros difuntos nominados son el rapero Juice WRLD, quien murió en diciembre y actualmente domina las listas de popularidad y servicios de streaming con su primer álbum póstumo, "Legends Never Die", y el superastro de la música electrónica Avicii, nominado a mejor artista dance/electrónico y mejor álbum dance/electrónico por "Tim", en el que estaba trabajando cuando falleció en 2018 y que fue luego terminado por sus productores y familia.