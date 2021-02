Gana corto tapatío certamen nacional

El corto dirigido por Emilio Domínguez recibió cuatro premios de siete nominaciones: Mejor Guion, Mejor Actor, Mejor Uso de Género Impuesto y Mejor Cortometraje.

La historia que presentaron fue la de Pablo, un joven de alrededor de 16 años que se encuentra en una situación familiar complicada y tiene que elegir entre seguir con su vida como un adolescente o tomar las riendas de una responsabilidad que todavía no le toca.

"En la casa de Pablo hay un padre ausente y por ello toma las responsabilidades de su casa trabajando y dejando un poco de lado su adolescencia en un rol más adulto. Tiene una hermana que se embaraza.

"Considero que es un caso muy común en los hogares mexicanos, el de los jóvenes que se ven obligados a crecer. En el corto también tomamos un poquito el tema de la pandemia, que es algo que los otros equipos participantes no abordaron", comentó Andy Octapez, músico y protagonista de la pieza audiovisual, y ganador como Mejor Actor.

Guión, rodaje y edición se pusieron en marcha en el reducido tiempo. Los equipos partieron de un género otorgado.

Traileras, productora que se fundó con el certamen, se conformó por talento del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa).

El grupo concursante se integró por alrededor de diez realizadores, entre ellos César Camacho, quien se encargó del guión y la postproducción, y Gabriela Gutiérrez en la producción.

Una de las complicaciones del concurso ocurrió horas antes del rodaje, cuando el actor principal canceló su participación. Octapez, quien se ha dedicado a la música y a realizar soundtracks de cortometrajes, se sumó de último minuto para ocupar el lugar.

"Me divertí mucho, soy músico y me toca seguido trabajar en el escenario. Creo que fue una tarea divertida y mi primera vez actuando en un proyecto formal. Me había tocado en secundaria actuar para cortos de escuela, pero nada serio. Es algo que me gustaría seguir haciendo", comentó el joven de 20 años.