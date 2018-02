Gana batalla contra el cáncer

El actor británico Stephen Fry dijo recientemente que fue sometido a una cirugía en la próstata después de luchar contra el cáncer por dos meses y añadió que la operación parecía haber sido exitosa.

El actor de 60 años fue parte de la comedia Fry and Laurie junto al actor Hugh Laurie, a quien conoció en la universidad y ha aparecido en películas como “V for Vendetta”, “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” y “Blackadder’s Christmas Carol”.

Fry dijo que acudió a su médico justo antes de la Navidad para recibir tratamiento por una gripe cuando aparecieron las primeras señales de cáncer.

Agregó que fue sometido a una total remoción de su próstata en una cirugía a inicios de enero y que el cáncer no parecía haberse expandido.

“Hasta donde sabemos, se ha retirado todo. Básicamente siento que me salvaron la vida con una intervención en la etapa inicial de la enfermedad”, dijo Fry dijo en su página web. “Por el momento estoy en buena forma, bien y feliz”, declaró.

El mes pasado Fry llamó la atención por no aparecer como presentador de los premios BAFTA del cine británico, después de haber sido el anfitrión de la ceremonia 12 veces anteriormente.