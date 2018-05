Gana ´American Idol´

Los Ángeles, California

La concursante Maddie Poppe, una nativa de Iowa, es la ganadora de American Idol.

La cantante y compositora superó a Caleb Lee Hutchinson y Gabby Barrett en la final de dos horas que se transmitió anoche por la cadena ABC.

Poppe y Hutchinson anunciaron en el programa que están saliendo, sorprendiendo a los jurados Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie.

Interpretaron juntos Somewhere Over the Rainbow.

Poppe calificó la experiencia como increíble; Hutchinson la felicitó públicamente en Twitter.

Los tres jurados cantaron durante la final de la competencia, que también incluyó actuaciones de Patti LaBelle, Nick Jonas y Mustard, Bebe Rexha, Darius Rucker, Gary Clark Jr., Yolanda Adams y la Rana René.