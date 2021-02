Gana A. Arauz la primera vuelta

El joven izquierdista Andrés Arauz ganó el domingo la primera vuelta electoral bajo la sombra del prófugo expresidente Rafael Correa, pero se mantiene la incertidumbre del segundo lugar entre el postulante de los indígenas, Yaku Pérez, y el exbanquero de derecha Guillermo Lasso.

De acuerdo con los resultados de un conteo rápido oficial, Arauz —delfín de Correa, actualmente fuera del país sentenciado por corrupción— obtenía el 30,91% de la votación, mientras que Pérez conquistaba el 20,99%, y Lasso el 19,23%. Más atrás y de forma inesperada se ubicó el socialdemócrata Xavier Hervas, con 16,53% cuando se había contabilizado el 46,98% de las actas.

El analista y profesor de la universidad Andina, Gustavo Isch, en declaraciones a The Associated Press dijo que "quien ganó no es Arauz, ganó Correa, porque no propuso nada nuevo a lo que Correa manejó cuando era candidato y cuando administró el país durante 10 años. La oferta de Araúz es "vamos a volver a lo que teníamos con Correa" y recordó que la campaña de este candidato tuvo como base una maqueta tamaño original del exmandatario con la que se paseaba por todo el país. Añadió que sería más fácil que Pérez gane a Arauz en segunda vuelta antes que Lasso remonte la situación.