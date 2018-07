Gallos Blancos pierde amistoso 2-4 ante Correcaminos

Buena puntería mostró Camilo "El Lobo" Sanvezzo en el último partido amistoso de Gallos Blancos, ya que perforó la meta en dos ocasiones, sin embargo, el duelo terminó con conatos de bronca tras caer 2-4 en casa.

"Triste porque sé que es un partido de preparación pero no nos gusta perder, anoté dos goles pero no nos sirvió preferiría no anotar y ganar, pero a seguir trabajando y ya vienen otros partidos. Jugadores (refuerzos) de mucha calidad que llegan para ayudar, y ojalá nos alcance para hacer más de lo que hicimos los otros torneos", dijo el brasileño al finalizar el juego contra Correcaminos.

Y agregó que esas anotaciones "Nos da confianza para seguir trabajando, estamos haciendo las cosas bien pero lo más importante es llegar con el ritmo bueno, con minutos, jugando y eso nos da más posibilidad de jugar".

Camilo tiene una relación muy cercana con el arquero Tiago Volpi, pero no quiso explicar por qué el portero no ha disputado ninguno de los cuatro partidos de pretemporada, a pesar de que es pieza clave en Gallos. "Yo no sé, preguntarle a los otros, si no hablaron, yo no soy el que voy a hablar, entonces esperemos que hablen".

Copa del Mundo. Sanvezzo piensa que el duelo entre México y Brasil en Rusia 2018, será muy difícil. "Ojalá que gane Brasil, si gana México para nosotros los brasileños que jugamos acá, está muy bien porque la visibilidad va a subir para notros, pero creo que va a ser un partido muy difícil", finalizó.

EL CHOQUE. Gallos Blancos de Querétaro ya conoce lo que es la derrota en la pretemporada luego de que Correcaminos sorprendió, y los venció con un marcador de 2-4, en un partido que se dividió en cuatro tiempos de media hora cada uno.

La primera alineación que mandó el entrenador Rafael Puente al campo del Centro Gallo de Alto Rendimiento (Cegar), estuvo conformada por el portero Alcalá, en la defensa Novaretti, Mier, Romo, Hernández, como mediocampistas Arellano, Uscanga, Cortizo, Pérez, y más adelantados Villalva y Stum.

Correcaminos mostraron una dinámica interesante y fueron los primeros en marcar luego de que Gustavo Ramírez le ganó en velocidad a Diego Novaretti, y el 0-2 lo puso Velasco. Fue hasta el tercer tiempo cuando los visitantes lograron incrementar su ventaja gracias un tanto de Ulises (0-3).

Para el tercer episodio hubo cambio de jugadores por parte de ambas escuadras, y por los "plumíferos" alinearon el portero Cárdenas, en la zona baja Milke, Pérez, Orozco, Samudio, en el medio campo Rodríguez, Trejo, Acosta, Gómez, mientras que los atacantes fueron Britos y Sanvezzo.

De hecho, Camilo Sanvezzo acercó a los Gallos en el marcador hasta el último tiempo (1-3), pero una mala salida del portero Luis Cárdenas provocó el 1-4. Aunque "El Lobo" consiguió un doblete los locales terminaron por caer 2-4. Otra vez el portero Tiago Volpi no fue tomado en cuanta para jugar, de hecho, estuvo en las gradas para ver el último tiempo, pero no ha jugado en lo que va de la pretemporada.