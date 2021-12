Galilea Montijo estalla en llanto; suplica paren ataques

4 MINUTOS

El clip, de poco más de 4 minutos, se lanza luego de que en el libro "Emma y otras señoras del narco", que está por salir a la venta, saliera a relucir el nombre de la conductora presuntamente por haber sido pareja Arturo Beltrán Leyva.

El escándalo persigue a Montijo desde hace semanas, por sus presuntos vínculos con Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes tienen una ficha roja de la Interpol y son buscados en 190 países por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

"No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual trabajo, a nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa y esto consta en papeles con el nombre del abogado", explicó.

DEVASTADA

"Siempre me he callado y aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida", dijo entre lágrimas y con apenas un hilo de voz.

"He sido muy trabajadora desde los 14 años, estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas ni de ningún otro escándalo. Seguiré trabajando como siempre con todo cariño, amor, alegría y profesionalismo para todos ustedes. Seguiré luchando por mi familia, mi felicidad y la de ellos, perdón por ponerme así, pero de verdad ya es demasiado".

APOYADA POR SUS COMPAÑEROS

Arropada por sus compañeros y aún afectada, fue acompañada de Andrea Escalona, Arath de la Torre, Raúl Araiza, Tanía Rincón, Paul Stanley y Andrea Legarreta la tapatía comenzó el programa como todos los días, dando la bienvenida al público y presentando con sus compañeros los pormenores del día, hasta que Legarreta tomó la palabra. "Antes de arrancar queremos recordarle a todos que ´Hoy´ es una familia, ´Hoy´ somos una familia y como siempre nos tomamos de la mano, caminamos juntos y mi Gali estamos contigo, hoy y siempre, te amamos", dijo Andrea Legarreta.