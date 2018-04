Galaxy J2 Pro, el celular que no puede conectarse a Internet

Cada que pensamos en adquirir un nuevo equipo celular, esperamos que cuente con una buena conexión WiFi y a datos móviles, pero qué pasa cuando dicho gadget es incapaz de conectarse. Así es el nuevo dispositivo de Samsung, que está intencionalmente diseñado para que no tenga forma de conectarse.



Samsung quiso demostrar que un smartphone no tiene por qué ser capaz de establecer conexión con Internet y las redes sociales, por lo que presentó el Galaxy J2 Pro, uno de los únicos smartphones del mundo que no pueden conectarse a la red.

De acuerdo con la surcoreana, este teléfono "bloquea datos móviles como 3G, LTE y Wi-Fi" con la intención de ayudar a los estudiantes a concentrarse en el aprendizaje. Asimismo, el dispositivo también puede ser bueno para las personas mayores que no tienen interés en conectarse en línea.



Esto se traduce en que no podremos buscar nada en Google, ni subir fotos a Instagram, ni tuitear, ni escuchar música en tiempo real, ni YouTube.



Lo que si podemos hacer es marcar realizar llamadas, enviar mensajes de texto, tomar fotos y videos, y todo lo que puedas hacer sin conexión.



El dispositivo cuenta con pantalla qHD AMOLED de 5 pulgadas, chip de cuatro núcleos a 1.4GHz, 1.5GB de RAM, ranura para almacenamiento de tarjetas microSD y una batería de 2.600 mAh. En cuanto a las cámaras, cuenta con 8 megapíxeles en la parte posterior y una cámara selfie de 5 megapíxeles en el frente.



Aunque su precio es de 185 dólares; Samsung devolverá el precio del dispositivo cuando los estudiantes hayan finalizado su periodo de exámenes, con la condición de que adquieran un Galaxy S o Galaxy A.



Afortunadamente, el J2 Pro solo se lanzó en Corea del Sur, por lo que tus posibilidades o conseguirlo están muy restringidas.