Galardonados en España

LA GENTE LOS QUIERE

Mientras tanto Caro consolidó su presencia en España, donde ya radica y país en que grabó la producción premiada, situada durante la época franquista.

"Ya no me pasa que me pidan hablar como el personaje, si acaso ellos y ellas (el público) lo hacen y me divierte más, pero siento que hay cercanía de manera cariñosa y eso me gusta más", cuenta Cecilia.

"Los premios del Público tienen eso, que nos hace darnos cuenta que la gente nos quiere, tiene esa magia, sentirnos vigentes y que quiere sigamos en esto", respalda Caro.

La entrega de los Premios Platino del Público, organizado por una compañía aérea, se dan un día antes de la ceremonia oficial, que se realiza la noche del domingo en la capital madrileña.