Galardonado tras larga espera

Venecia, Italia.- Pedro Almodóvar esperaba el León de Oro del Festival de Venecia desde hace más de tres décadas; finalmente ayer se quitó la espina al recibirlo.

La Mostra dedicó esta distinción al considerarle el director español más importante desde Luis Buñuel y también al verle como todo un hijo pródigo, pues fue en Venecia donde tuvo su debut internacional en 1983 con Entre Tinieblas.

Fue el primer gran festival que acogió a aquel muchacho llegado de la movida madrileña y que cinco años después regresaría a la Mostra con una de sus obras más aclamadas, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, que consiguió el premio al Mejor Guion.

31 AÑOS DESPUÉS

No se llevó el codiciado León de Oro y, por esa razón, cree que el honorífico recibido ahora, 31 años después, es un hecho de justicia, ironizó en la rueda de prensa previa a la ceremonia, aunque subrayó que no era un reproche.

"Si vives lo suficiente, yo creo que el tiempo me está dando la razón. Yo me siento un poco como que 31 años después me están dando el León de Oro por una película que traje en 1988. Y me gusta creer que es un hecho de justicia poética", defendió.