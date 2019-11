Gala con invitados de lujo

Además de Robert De Niro para la presentación de The Irishman, en la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Los Cabos estarán presentes los mexicanos que forman parte del filme: el cinematógrafo Rodrigo Prieto y productor Gastón Pavlovich.

El protagonista y los mexicanos harán la presentación con la productora estadounidense Jane Rosenthal, mientras que el cierre del festival será con la película Jojo Rabbit, de Taika Waititi.

Entre los estrenos estarán los filmes Family Romance, LLC de Werner Herzog; La Vérité de Hirokazu Koreeda; About Endlessness de Roy Anderson; Weathering With You de Makoto Shinkai y Atlantique, ópera prima de Mati Diop con la que ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes.

La programación también incluye Judy de Rupert Goold; Marriage Story, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver; y The Report Waves de Trey Edward Shults.

Además, el director y periodista Diego Enrique Osorno presentará una master class sobre su trabajo en la serie de Netflix 1994.