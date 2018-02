Gal Gadot y Mark Hamill presentarán un premio en ceremonia de los Oscar

La “Mujer maravilla” Gal Gadot y Mark Hamill, leyenda del serial fílmico de “Star Wars”, presentarán un premio en la ceremonia de los Oscar, anunció hoy aquí la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés).





Al revelar una nueva lista de 10 presentadores de los premios, la academia indicó que se sumarán los latinos Oscar Isaac, Lin Manuel Miranda y Gina Rodríguez.

Los productores de la ceremonia, Michael De Luca y Jennifer Todd, señalaron que también participarán Armie Hammer, Eva Marie Saint, Wes Studi, Kelly Marie Tran y Zendaya.

La ceremonia de entrega del Oscar se llevará a cabo el 4 de marzo próximo en el teatro Dolby de Hollywood y será conducida por Jimmy Kimmel.

“Este grupo representa a algunas de las películas más queridas de nuestra generación. Es un honor darles la bienvenida al escenario de la 90 entrega del Oscar”, afirmaron De Luca y Todd.

Gadot ha aparecido en otras cintas como "Justice League" (2017). "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), "Criminal" (2016), "Keeping Up with the Joneses" (2016), "Triple 9" (2016), "Fast & Furious 7" (2015), “Fast & Furious 6” (2013), “Fast Five” (2011) y “Fast & Furious” (2009). Esta por estrenar "Wonder Woman 2."

Hamill recientemente protagonizó "Star Wars: The Last Jedi" (2017). Antes estelarizó "The Empire Strikes Back" (1980), "Star Wars" (1977) y "Star Wars: The Force Awakens" (2015).