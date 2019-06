Gael Sandoval: Chivas piensa en Liguilla

Guadalajara, México.

En el segundo día de pruebas médicas del Guadalajara, previo al inicio de la pretemporada, Gael Sandoval, volante de las Chivas, externó que su equipo está para pensar en Liguillas y no en descensos, en referencia a los próximos dos torneos en que el Rebaño arrancará en la parte baja de la tabla de cocientes.

"Le dan mucha importancia, es algo que está latente, es obvio, pero Chivas no va a pasar por ese problema este torneo", externó Sandoval.



"Realmente para mí no (merece tanta atención el descenso), Chivas es un grande, obviamente los números ahí están, pero Chivas no está para eso, está para pensar en Liguilla y olvidarse del descenso", dijo el jugador rojiblanco.



Durante el segundo día de chequeos médicos del Rebaño, sólo asistió una parte del primer equipo, ya que ayer muchos de ellos adelantaron las pruebas programadas para hoy, por lo que no tuvieron necesidad de presentarse de nuevo.



Dejó el Ferrari

Luego de que fuera señalado por llegar a las pruebas médicas de ayer en su Ferrari, Alan Pulido apareció en la clínica del Dr. Rafael Ortega en una camioneta Mercedes Benz blanca, misma que era conducida por el chofer del delantero rojiblanco.