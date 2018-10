Gael García un Robin Hood moderno

"¿Qué robarías?", se le pregunta en broma a Gael García Bernal, quien sonríe y contesta en fracciones de segundos.

"¡Le robaría a los ladrones! Todo lo que se llevó César Duarte (ex gobernador de Chihuahua), por ejemplo, y regresarlo a la gente", responde.



Leonardo Ortizgris (Las 13 esposas de Wilson Fernández) e Ilse Salas (Güeros) lo celebran."¡Serías una especie de Robin Hood!", dice la actriz entre risas.



Los tres se encuentran en plena promoción de "Museo", filme que llega hoy a 700 pantallas nacionales, bajo la dirección de Alonso Ruizpalacios.



El filme trata sobre el robo de más de 100 piezas del Museo Nacional de Antropología durante la Navidad de 1985. Fue una noticia mundial, atacada en medios de comunicación y, según crónicas de la época, la reprobación por parte de la sociedad.



"Los personajes son una reinterpretación y réplica en ficción de lo que no sabemos y por qué lo hicieron", aclara Gael.



La película llega con el antecedente de haber ganado en el Festival de Cine de Berlín el Oso de Plata a Mejor guion y la plataforma Youtube la pondrá en internet tan pronto concluya su corrida comercial en cines.



Para la cinta se reprodujeron las figuras robadas (que en la vida real luego se recuperaron) y se rodaron escenas en el mismo museo ubicado en el Bosque de Chapultepec.



"Fue hermoso tener de frente a la Piedra del Sol, con tantas cosas que han pasado ahí, hay una energía especial y estábamos frente a la historia de este país", comenta el tapatío.



Previo al estreno, Leonardo, su pareja en el robo e Ilse, quien interpreta a la hermana del personaje de Gael, aceptan responder preguntas, en broma, alusivas a la cinta.



¿Cuál es el asalto que han sufrido y más recuerdan?



Gael: Todos hemos sufrido asaltos y te lleva esto a replantear todo. Hay un sentimiento de desconfianza, de rabia, dolor, susto, una impotencia brutal y te lleva a las ganas de querer que las cosas cambien y te lleva quizá a lo más cercano de rendirte. A todos les ha pasado y creo es la gran pérdida, que siga sucediendo.



Ilse: Entregamos parte de nuestra identidad y adoptado muchas cosas de otras culturas, como de Estados Unidos. No quiero sonar nacionalista, pero sí me ha pasado todo eso. Hace rato me sucedió que no podía decir en español una palabra que sí sabía en inglés.

Leonardo: ¡El asalto a la confianza! Hay un momento político importante en este país y entonces no me gustaría quedarme con esa sensación ¿Qué robarían?



Ilse: Soy apasionada de la ropa y hay cosas que no me permito, ni siquiera acercarme a los precios porque lo compraría (risas), pero sí me la he puesto, a lo máximo que he llegado es a probármelos.

Leonardo: Tengo una bronca con robar, de morrito iba a la Comer y abría los muñequitos y quedé muy castigado, así que no pienso en robarle nada a nadie (risas).