Gad Elmaleh bromea sobre su relación con Carlota Casiraghi

Gad Elmaleh siempre ha mantenido en un plano discreto su vida privada. El humorista, de 47 años, estuvo saliendo durante cuatro años con Carlota Casiraghi, la hija de Carolina de Mónaco con quien tiene un hijo en común, y precisamente ha sido su corta vida monegasca uno de los temas que trata en su nuevo espectáculo, aunque siempre sin mencionar directamente a Casiraghi. "Una princesa de verdad, eh, ¡de las que guardan su corona en el armario!", bromeó Elmaleh en un momento de sus últimos shows en París, según recoge Madame Figaro.

Según recoge la revista francesa, el cómico también contó algunas anécdotas con la familia de su entonces pareja, como cuando tenían lugar las sesiones fotográficas, a las que él asistía como quien utiliza un fotomatón de la calle. "Yo estaba allí, derecho, ajustando la altura de mi asiento, mientras el fotógrafo oficial de Palacio disparaba la foto", relató.

Aunque siempre con respeto, no es la primera vez que Elmaleh habla de su relación con la hija de Carolina de Mónaco, con quien salió durante cuatro años hasta 2016. Fruto de esa relación nació Rafaël, que en diciembre cumplirá cinco años. Un niño nacido de dos familias de origen muy diferente. "Por un lado, mi niño es bisnieto de Grace Kelly, la que saludó a la multitud desde su balcón; por otro lado, tiene a su bisabuela marroquí, quien levantó su puño gritando en árabe desde su balcón", dice el intérprete marroquí para la revista Vanity Fair, donde será portada en su edición francesa de noviembre. "No te digo el árbol genealógico del niño", añadió con humor.

Más allá de las bromas, Elmaleh siempre ha mostrado su buena relación con Casiraghi a pesar de la ruptura, a quien asegura seguir admirando y de quien alaba en su faceta como madre. "Siempre somos una familia. Carlota es la madre de mi hijo y es una madre maravillosa", reconocía el actor en el periódico alemán Bild am Sonntag en septiembre. Aunque también revela que desde que vive en Nueva York, donde se trasladó tras separarse de la hija de Carolina de Mónaco, no le ve todo lo que quisiera. "Vivo en la ciudad más sexy y divertida, pero cuando extraño a mi hijo no puedo pensar en otra cosa. Me siento estúpido porque soy su padre y no estoy a su lado", confesó hace unos meses en el programa French Morning.

Rafaël tiene otros dos hermanos. El pasado 23 de octubre Carlota Casiraghi, de 32 años, dio a luz a su segundo hijo, fruto de su actual relación con el cineasta Dimitri Rassam. Por otro lado, Elmaleh también es padre de Noé de 17 años, a quien tuvo junto a la actriz Anne Brochet, que vive en California.