Gaby Rivero no está casada con su imagen; se deja sus canas

Dejar sus canas, incluso que le pintaran más no fue un problema para Gaby Rivero, quien a sus 57 años dijo sonriente: “Ya no me cuezo al primer hervor”.

40 AÑOS DE CARRERA

Con más 40 años de carrera, Gaby dijo que no está casada con su imagen, por eso pone su figura a merced de sus personajes.

“Las canas son mías, ya tengo 57 años. Bueno, sí me hicieron un look más canosa de lo que estoy y me retocaron cada 15 días. Ya tengo 57 y no me cuezo al primer hervor. Aunque ahorita ya me cambiaron la imagen porque empecé con otra telenovela”, contó.

Para Rivero ser parte de la producción de Rosy Ocampo, que el pasado viernes llegó a su fin, fue un deleite porque contó el sufrimiento que vive una mujer maltratada y que pierde un hijo.

SURGE ROMANCE

En la historia también le tocó ver nacer el romance de su hija Maya Ricote, quien es actriz, con su compañero de escena Patricio de Rodas, hijo del actor Leonardo Daniel.

Ambos interpretaron a sus papás de jóvenes en el melodrama.

“Eran amigos del CEA, nunca se habían visto desde el punto de vista del amor. Como hicieron fotos de casados y tenían los flashback de los personajes, se empezaron a enamorar y ya tienen cuatro meses juntos”, comentó la famosa “maestra Ximena”.

SE REENCUENTRA CON AMIGOS

Reencontrarse con Angelique Boyer y Sebastián Rulli en Vencer el Pasado fue muy grato para Rivero, ya que con ellos compartió escenas en Lo Que La Vida Me Robó (2013).

Con ambos actores ha estrechado lazos de amistad, incluso a Angelique la ve como su hija.