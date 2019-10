Gabinete federal de seguridad se reúne debido a balaceras en Culiacán, Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los integrantes del gabinete de seguridad federal se encuentran reunidos en estos momentos para coordinar trabajos en Culiacán, Sinaloa, donde esta tarde se registran diversas balaceras.

Previo a abordar un vuelo en el Aeropuerto de la Ciudad de México que lo llevará a Oaxaca, el presidente López Obrador no confirmó que las balaceras registradas esta tarde son por la detención de un hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El mandatario dijo que los integrantes del gabinete de seguridad informarán hoy sobre lo acontecido y las acciones que tomarán para brindar seguridad a la población. Pidió esperar a que el gabinete informe sobre lo sucedido. "Vamos a esperar", pidió el mandatario.

Chaos in Culiacán in México as sicarios and drug cartels are at war with Mexican authorities. The drug cartels have access to heavy weaponry such as technicals and 50 calibre machine guns #Mexico pic.twitter.com/ahvrG3Rp1x