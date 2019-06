Gabinete de Morena no apoya al Presidente: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.

Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, sostuvo que hoy falta un gabinete más cercano al Presidente de la República.

"Al Presidente lo veo muy activo, dinámico; no descansa, no ha descansado un solo momento, y veo un gabinete que no está en el acompañamiento", señaló.

En conferencia de prensa en la Junta de Coordinación Política, Monreal se refirió a la marcha del país y dijo que "el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un país devastado, una nación hecha pedazos", además de que se ha enfrentado "a una verdadera situación adversa de corrupción".

En gira por Ecatepec y acompañado por el gobernador Alfredo del Mazo, el presidente López Obrador aseguró que "aunque no tiene mucha ciencia gobernar" cuesta trabajo echar a andar al gobierno federal, porque estaba, consideró, "echado como un elefante reumático y mañoso que hay que pararlo y empujarlo para que le sirva al pueblo".