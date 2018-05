Futuro de Mejía, en manos de dirigentes

Después de haber llegado hasta las semifinales del Torneo Clausura 2018, el técnico del Atlético Reynosa, Esteban Mejía, señaló que aunque no se logró el objetivo de ser campeones, el balance final fue positivo. El estratega resaltó el protagonismo que tuvo su equipo en apenas su segundo torneo dentro de la Liga Premier.

"Tristemente nos quedamos en semifinales, queríamos más, hicimos el intento y no se pudo, se cierra una bonita etapa con el Atlético Reynosa y nos vamos contentos, el balance creo que es muy positivo, se lograron cosas importantes, este proyecto se inició de nada, nos pusimos la vara alta pero no nos asustó, de aquí para adelante, ya tenemos algo cimentado", explicó el timonel.

El plantel fronterizo rompió filas este lunes, los jugadores regresaron a sus respectivos hogares para iniciar las vacaciones pero Esteban permanecerá en Reynosa unos días más, ya que su futuro está en manos de los dirigentes. Es un hecho que desea continuar pero antes de firmar quiere que todas las partes estén en el mismo canal.

"Todavía no he platicado con la directiva sobre mi futuro, pero claro que me gustaría continuar, yo quiero mucho a este equipo, entregaré mi reporte en estos días, y manifestarles que es lo que quiero que venga en caso de continuar, si nos quedamos en este proyecto de Segunda División, que jugadores necesitamos para reforzarnos, ya no podemos bajar del nivel mostrado, tenemos que ser protagonistas siempre y buscar el campeonato", comentó.

Sobre la eliminación sufrida ante los Loros de Colima, dijo que su equipo no supo aprovechar el momento clave y terminó pagando la factura, pero prefiere quedarse con los momentos agradables.

"Morimos en la raya, nos enfrentamos a un equipo más canchero y nosotros perdimos el juego después de aquel penal, ahí se acabó la eliminatoria, pero te da gusto ver que la gente volvió al estadio, vino el Gobernador, la alcaldesa, me llevo esos momentos", expresó.