Futuro incierto para Alonso

Luego de lidiar con las lesiones durante gran parte del torneo y no poderse mostrar como el fichaje bomba que llegó para el Atlético Reynosa, el futuro del delantero Alonso Hernández es incierto.

Cuerpo técnico, directiva y sobre todo la afición, se quedaron con ganas de ver más de este gran futbolista que aterrizó en la frontera con cartel de bicampeón de goleo de la Liga Premier jugando para Rayados (Segunda División).

Hay rumores ya lo colocan en los Correcaminos de la UAT para el próximo torneo en el Ascenso Mx, también se dice que regresará a Monterrey para reportarse con los Rayados que son dueños de su carta, al respecto el futbolista comentó que desconoce cual será su futuro, y sobre los rumores no quiso entrar en detalle pero tampoco los desmintió.

"Aún no se sabe que pasará, hay que platicarlo con las directivas para ver que resuelven, yo encantado de seguir aquí, todavía no está nada claro, se dicen varias cosas", señaló.

"Hay que ver si se llega a un acuerdo, estoy tranquilo, este torneo por el tema de las lesiones que es algo nuevo para mí ya que nunca me había pasado estar tanto tiempo fuera, me afectó, pero creo que se ha hecho un buen torneo y habrá oportunidades para todos", agregó el camiseta 30 del "Atleti".

-¿Si te busca Correcaminos aceptarías ir?

"Claro, son oportunidades que se abren y tienes que aprovechar cada ventanita para subir", expresó el atacante, quien al igual que el resto del plantel, se encuentran de vacaciones tras haber sido eliminados en las semifinales el pasado sábado.

Alonso siente que no quedó a deber con esta camiseta, pero también entiende que los aficionados querían ver más goles.

"Hice lo que pude, son torneos difíciles, no siempre puedes meter tres goles como me tocó contra el Tepatitlán, me trajeron para hacer goles pero también para poder meter un buen pase, di asistencias a mis compañeros, luché, me barrí y me desgarré, creo que a veces eso también cuenta", dijo el jugador oriundo de El Paso, Tx.

El futbolista dijo que volver a Primera División siempre será el primer objetivo cada que termina un torneo.

"Es lo que cualquier futbolista espera, volver al máximo circuito, pero si se tiene que seguir escarbando por donde sea pues seguiremos luchando y preparándonos física y mentalmente, pero las oportunidades están y hay que aprovecharlas", finalizó.