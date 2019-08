"Futbolistas sólo llegan a Cruz Azul por dinero"

Omar Rodríguez, ex jugador de Cruz Azul, aseguró que a La Máquina han llegado futbolistas más preocupados por el dinero y la fama, que por trascender.

"Siempre he dicho que la mayor parte de la culpa es de los jugadores, ya los directivos se encargarán de traer a los equipos, al final de cuentas es el esfuerzo que ponen, vienen, no sólo en Cruz Azul sino en muchos equipos, hay jugadores que vienen nada más a robar", explicó Rodríguez este martes en la conferencia Partido de Leyendas Regreso a Casa.

"Realmente no vienen a romperse la madre, como lo hacíamos en todo momento, bien o mal pero yo trataba de romperme la madre, trataba de cumplir, era mi sueño; ahora nada más vienen a ganar dinero, la fotografía, el peinado, no muestran ganas".

El ex futbolista consideró que al conjunto cementero le faltan más elementos surgidos de la cantera para buscar la gloria.

"Igual la 'Vitola' decía que no hay jugadores que sean de Cruz Azul, sólo hay uno, que es el 'Cata' Domínguez, que salió de fuerzas básicas, es tener un equipo fácil", agregó.

"No puedes pensar en un campeonato cuando la gente no viene de abajo, no viene de sangre azul, de fuerzas básicas, porque ellos se rompen la madre por la camiseta y el escudo".

Por su parte, al ex celeste Víctor Gutiérrez le agrada que el Cruz Azul de Pedro Caixinha no arrancó muy bien el Apertura 2019.

"Va bien, no empezó como en torneos anteriores que iba suma y suma y al final se cayo", apuntó.

"Ahorita es mejor que vaya en ascenso y que llegue bien a la Liguilla; faltan muchos partidos pero esperemos que Angulo sea lo que necesitamos y llegue bien a la Liguilla".