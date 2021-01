Futbolistas no son prioridad: Mourinho

José Mourinho, DT del Tottenham, reconoció que los futbolistas profesionales no deben ser prioridad para recibir la vacuna contra el Covid-19, antes que otros ciudadanos.

"No estaría de acuerdo. Tal vez sea controvertido, tal vez la gente no esté de acuerdo conmigo, pero yo no lo haría. Hay personas que corren riesgos mucho mayores que nosotros o especialmente los jugadores jóvenes.

"Siento que la gente en la primera línea todos los días, trabajadores de la salud y personas mayores, por supuesto, creo que deberían estar al frente. Pero ese es solo mi sentimiento", dijo Mourinho previo al duelo ante Wycombe Wanderers, escuadra a la que Tottenham derrotó este lunes 4-1 para avanzar a los Octavos de Final de la FA Cup, fase donde chocará ante el Everton.

Durante el pasado mes de diciembre, surgió la posibilidad de que los futbolistas de la Premier League recibiera la vacuna con antelación, para evitar más contagios. Días después la propia Liga rechazó esta posibilidad.