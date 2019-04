Futbolista se entera por Twitter que lo despidieron

Zúrich, Suiza.

El ex mediocampista de la Selección de Francia, Florent Malouda, se enteró por Twitter que el equipo de futbol suizo FC Zurich lo había despedido.



"¿En serio? No lo sabía", escribió Malouda tras el anuncio de Zurich en la red social.



El francés, de 38 años de edad, ayudó a Chelsea a ganar la Liga de Campeones en el 2012 y jugó en la Final del Mundial del 2016 contra Italia. Desde febrero era técnico de Zurich.



No es el primer revés de Malouda con Suiza. El año pasado perdió un fallo en el Tribunal de Arbitraje de Deportes contra Guyana Francesa, en que perdió un partido de la Copa de Oro del 2017 por haber jugado cuando era inelegible.



La federación de futbol de la Guyana Francesa albergaba esperanzas de que Malouda, quien nació en ese territorio sudamericano, se saldría de Francia y pasaría a su equipo debido a que no es miembro de la FIFA..