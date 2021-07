Futbolista mexicano comete indisciplina en España

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 .- Según reportes de prensa, el delantero que en México tuvo un paso por Veracruz y Necaxa, se negó a salir a calentar cuando le fue ordenado por el técnico del equipo, Lolo Escobar. "Pasó casi inadvertido para la mayor parte del público que se congregó el domingo en el Helmántico para ver el último partido del Salamanca UDS esta temporada. Sin embargo, el "Puma" Chávez se negó a salir a calentar en la segunda mitad cuando se lo indicó su entrenador, Lolo Escobar.

"El delantero mexicano le dijo que no y le indicó con el dedo en forma de negación que él no se levantaba de su sitio. La actitud del 'Puma', que vio el partido desde el banquillo, no ha gustado a muchos aficionados que le han afeado el gesto en las redes sociales", público "La Gaceta de Salamanca".