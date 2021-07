Futbolista enfrenta el partido de su vida al combatir el cáncer

"El pasado 29 de abril del presente año se me detectó un tumor testicular cancerígeno, por el cual actualmente me encuentro bajo un tratamiento de quimioterapia, el cual me cerró las posibilidades de trabajo; (...) durante ese proceso tuve tres ofertas de equipos de la Liga de Expansión, las cuales se me cayeron, ya que las fechas de inicio de torneo no coincidían con la fecha de finalización de mi tratamiento que es el 6 de agosto", expresó el jugador mediante un comunicado.

Gama de 25 años, enfatizó que se encuentra en buen estado de salud física y mental, y espera regresar a los entrenamientos, a más tardar, el 15 de agosto.