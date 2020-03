Futbolista belga donará tablets para pacientes en aislamiento

Las buenas obras de los deportistas continúan apareciendo en esta época del coronavirus. Ahora Toby Alderweireld, defensor de Tottenham, ha puesto en la mesa la iniciativa de comprar tablets las cuales donará a loa hospitales que tengan pacientes en aislamiento por el Covid-19, para que así estos se comuniquen con sus familiares.

"Compraré docenas de tabletas y las donaré a hospitales y hogares de ancianos que albergan a los enfermos. Debido a la emergencia, quienes se enferman hoy ni siquiera pueden ver a sus seres queridos. Por esta razón pensé en comprar computadoras y IPad para que puedan hacer videollamadas a amigos y familiares y sentirse menos solos", indicó en sus redes sociales.

Whoever can help, please help! Together, we can come out of this difficult time stronger than ever. Stay safe everyone ?? pic.twitter.com/MOCNNVLMWR