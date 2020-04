Fútbol sin alma

"Fue triste", recuerda Miguel Tendillo. "Cuando salimos al campo se me fue un poco la cabeza porque parecía un entrenamiento. Escuchaba cosas que normalmente no se oían. Escuchaba todo lo que decían mis compañeros, sentía los gritos que daba el rival, y cuando remataban a puerta oía el ruido que hacía el balón al rebotar en las vallas. Mi gol fue en un córner. Quedó un balón muerto, le di de exterior y le pegó a Giordano en la espalda. La pelota entró y no oí nada. Solo sentí los abrazos de los compañeros: Solana, Míchel... Era raro. No me di cuenta de que era un gol importantísimo de Copa de Europa".

Su gol fue decisivo para eliminar al Nápoles de Maradona. Pero Tendillo no se sintió como un héroe en la noche del 16 de septiembre de 1987, en la ida de los dieciseisavos de la Copa de Europa. Bajo el peso de una sanción disciplinaria por el pisotón de Juanito a Matthäus, el Bernabéu no pudo acoger público y aquél pasó a la historia como el partido más espectacular jamás disputado a puerta cerrada. Una distorsión que ha suscitado especulaciones de todo tipo.

"Si llevamos a 22 jugadores a Marte y les damos una pelota, el fútbol seguiría siendo fútbol", decía Mauricio Pellegrino en 2002. "El fútbol no necesita nada más para conservar su esencia".

Dos décadas después, la FIFA y la UEFA se plantean que el único modo de salvar la industria es reanudar las competiciones a partir del germen del juego. Si las ligas se reinician en mayo o en junio deberán hacerlo en recintos cerrados a los que solo se permitirá la entrada a unas 100 personas.

La realidad supera a la ficción de Pellegrino. "Es una situación sin precedentes; no lo hemos vivido ni como personas ni como profesionales", dice ahora el excentral argentino; "las medidas que se tomen, por tanto, tampoco tendrán precedentes".