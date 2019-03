Fustigan hermetismo en desaparición de pasajeros

"Es una falta de respeto que no se informe quiénes son... hay que dejar de simular que se trabaja detrás de un escritorio". Geovanni Barrios, Justicia Tamaulipas A.

La Asociación Justicia Tamaulipas, hizo un llamado a los directivos de la Comisión Estatal de Búsqueda para esclarecer la desaparición de 22 pasajeros que fueron secuestrados cuando viajaban en un autobús de la línea Transpaís procedente de Tampico y con destino a la ciudad de Reynosa.

Geovanni Barrios Moreno, presidente del organismo, lamentó la actuación de las autoridades federales que investigan la desaparición y quienes hasta el momento no han revelado el origen o identidad de las víctimas.

Por lo que hasta el momento, desconoce si sus familias ya abrieron una carpeta de investigación.

"Apenas el día de hoy confirmaron lo ocurrido, reconocen que hubo sujetos que ingresaron al camión y que se los llevaron, que ya no están, pero es una falta de respeto que no se informe quienes son, porque así no se puede buscar a nadie, hay que apoyar a las familias y dejar de simular que se trabaja detrás de un escritorio", fustigó Barrios.

Mencionó que hechos de esta índole solamente evidencian el fenómeno de inseguridad por el que atraviesa esta ciudad fronteriza e hizo un llamado a los cuerpos de seguridad parar reforzar la vigilancia y operativos en las carreteras, principalmente en la salida a San Fernando donde se han registrado el mayor número de incidentes delictivos.

"Vamos a dar a conocer en los próximos días las cifras negras en materia de desaparecidos en Tamaulipas que triplican fácilmente las cantidades que reconoce el gobierno, es triste que sigan apareciendo casos y que sean tomados como un número, no como personas", expresó.

Barrios Moreno recordó que en este centro brindan atención gratuita, asesoría y atención a a las víctimas colaterales de distintos delitos.