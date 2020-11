Fustigan estéticas horarios

Aún y cuando podrán operar de lunes a domingo hasta las 19:00 horas, los administradores de peluquerías y estéticas en Reynosa han mostrado su inconformidad en contra de los nuevos lineamientos sanitarios, así como por la permanencia de la fase II. "Estábamos trabajando hasta las 8 de la noche, y la verdad, la afluencia de nuestro servicio es por la tarde, ya que la mayoría sale de su jornada y acude a cortarse al pelo, ahorita con este nuevo horario todo se complicará, deberemos cancelar algunas citas o postergarlas", mencionó Fidel López, dueño de una peluquería en la zona centro.

En su local, se invirtieron al menos mil pesos para comprar un tapete sanitizante, un termómetro y soluciones de limpieza, para cumplir con las exigencias de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), por ello consideran injusto las nuevas restricciones.

El gremio de la belleza y de la estética en Reynosa, es uno de los más solicitados por turistas del Valle de Texas, debido a que los costos suelen ser más económicos.

Los dueños prevén que al cerrar más temprano, su cartera de clientes disminuya generando pérdidas económicas. "Lo que sabemos es que serán al menos 15 días de cierres temprano, nuestra opinión es que no estamos de acuerdo porque aquí si cumplimos con todo lo necesario para evitar contagios, pero no tenemos de otra, tenemos que seguir al pie de la letra las instrucciones no queremos multas o que nos clausuren", explicó Melissa Espinoza, administradora de una estética

Las atenciones en su local deben restringirse a 4 personas máximo, para cumplir con la otra regla del 50 por ciento y la sana distancia.