Fustigan a senador por declaraciones racistas

Washington, D.C.

El líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, ha sido el funcionario de más alto rango en condenar las declaraciones del representante Steve King en los que apoyaba el supremacismo blanco.

"No tengo tolerancia para tales posiciones y los que apoyan estos puntos de vista no son partidarios de los ideales y libertades estadounidenses", dijo McConnell en una declaración escrita a The Washington Post, reportó Univisión.

"Las declaraciones de King no son bienvenidas y son indignas de su cargo. Si no comprende por qué la 'supremacía blanca' es ofensiva, debería encontrar otro trabajo".

"No hay lugar en el Partido Republicano, el Congreso o el país para una ideología de supremacía racial de ningún tipo", añadió.

La controversia se desató luego de que King se preguntó en una entrevista publicada en el New York Times la semana pasada, "Nacionalista blanco, supremacista blanco, civilización occidental: ¿cómo se volvió ofensivo ese lenguaje?".

Esta es solo la última entrega en una larga serie de comentarios despectivos hacia los inmigrantes y las minorías, así como un aparente apoyo a políticos y partidos extranjeros de extrema derecha que han sido abiertamente hostiles a esos grupos.

El Caucus Negro en el Congreso pidió este sábado que se expulsara a King de los comités congresionales a los que pertenece y tuiteó su desaprobación, no solo de los comentarios de King, sino también de la tibia respuesta del resto de republicanos en el Congreso y en particular de su liderazgo.

"Si los republicanos realmente creen que estas declaraciones racistas no tienen lugar en nuestro gobierno, entonces su partido debe ofrecer más que declaraciones de condena temporales".

Incluso miembros de su propio partido, usualmente tímidos a la hora de condenar otros del mismo bando, están criticándolo.

El senador Mitt Romney hasta pidió su renuncia, según reporta Manu Raju de CNN.

"Mitt Romney me dice que NO hay lugar en el Partido Republicano o en el Congreso para Steve King, que le pide que renuncie. 'Creo que debería apartarse y creo que el Congreso debería dejar muy claro que no tiene lugar allí'".

King emitió una declaración y abordó el tema en un discurso en el aula de la Cámara de Representantes, en el que dijo que rechaza "esas etiquetas y la ideología malvada que definen". Se proclamó "simplemente un nacionalista", según reportó el Post.

Cuando le preguntaron al presidente Donald Trump sobre los comentarios de King, se negó a discutir la controversia. "No he estado siguiendo (el tema)", dijo.