Fustiga directora de primaria, que la quieran sacar "a la mala"

Estalla Conflicto en primaria Niños Héroes de colonia Monterreal, donde directora, María de Jesús Pérez Vázquez, fue intimidada de ser removida de su cargo, sin notificación previa, según entrevista la mañana del martes.

La quejosa quien tiene 39 años de servicio, indicó que recién se recupera de un padecimiento llamado osteomelitis, que sufrió por seis seis meses y que se le diagnosticó en septiembre del año pasado pero del cual, gracias a la terapia, ha recuperado la movilidad.

No obstante que pidió un permiso por tal cantidad de tiempo bajo el concepto de "licencia por acuerdo presidencial", pero cuando se disponía a regresar, le dieron la noticia de que ya no iba a ejercer el cargo, pese a que el ISSSTE no la incapacitó de forma permanente.

Precisó que el 22 de agosto se le vención la licencia, por lo que retornó al plantel, pero "cuando regreso me entero que ya viene otra persona en mi lugar", lo que a su juicio, violenta sus derechos laborales y constitucionales, pues sin ser avisada, ya se había designado como director a Wenceslao Bautista Coronado, "siento que me están haciendo a un lado, me están corriendo", remarcó.

Agregó que el martes, fue advertida de que sería removida, por parte del coordinador del magisterio, Martín Puebla Ballesteros, en punto de las 08:00 horas, pero no acudió ante el revuelo que causó el caso, aunque el supervisor está de acuerdo con esta situación al haber autorizado el relevo, no ha dado la cara.

Por último, la directivo firmó un escrito de queja dirigido a la subsecretaria de Educación Básica, Magdalena Moreno Ortiz, en donde Pérez Vázquez le expone el abuso que considera se comete en su agravio.