Fusiona Vadhir Derbez ritmos latino y urbano

Ciudad de México.-

Vadhir Derbez compartió que experimentará diferentes géneros hasta encontrar su propio estilo. A punto de estrenar el videoclip de su tema "Toda la Banda", el cantante mexicano confesó que su carrera será a base de su propio esfuerzo.

"Me fui del lado mexicano, no sólo es urbano pop, también tiene metales mexicanos. Es un proyecto independiente, no es fácil, es una madriza. Me ha costado una pierna, pero aún así siento que vale la pena. Me emociona ver a la gente y apoyo de mis amigos, de mis ahorros", expresó Derbez.

DESEA ABRIRSE CAMINO SOLO

Tras lanzar "Mala", el también actor afirmó que él no quiere abrirse camino en la música por la popularidad de su padre Eugenio Derbez.

"Mis redes sociales están sólo con mi nombre: Vadhir. Eso me hace único, así como decir Shakira. Quiero que mi música se disfrute no por estigma. No me gusta que la gente me encasille. Tienes que confiar en tu instinto", dijo Vadhir.

Previo a su conferencia de prensa, Derbez formó parte de un flashmob junto a más de diez jóvenes con el fondo musical de su tema "Toda la Banda", disponible ya en las plataformas digitales.