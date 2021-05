Fusiona Disney+ a 'Los Simpson' con 'Star Wars'

Cd. de México.- Disney+ anunció en redes sociales más planes para celebrar este 4 de mayo el llamado "Día de Star Wars", fecha conmemorativa informal con la que anualmente se festeja a la franquicia creada por George Lucas.

La principal sorpresa fue el adelanto de un cortometraje de Los Simpson con temática "warsie", llamado Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap.