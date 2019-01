´Furiosos´ por ´Leaving Neverland´

Ciudad de México.

Familiares de Michael Jackson dijeron que están 'furiosos' de que dos hombres que acusaron al astro del pop de abuso sexual cuando eran niños estén recibiendo renovada atención por un nuevo documental sobre ellos.

La familia emitió un comunicado denunciando 'Leaving Neverland', una película -que habla sobre los supuestos abusos que sufrieron Wade Robson y James Safechuck- que se estrenó la semana pasada en el Festival de Cine de Sundance.

LO CONSIDERAN LINCHAMIENTO

Michael siempre dio la otra mejilla, y nosotros siempre hemos dado la otra mejilla cuando la gente ha ido tras miembros de nuestra familia ese es el modo de los Jackson", dice el comunicado.

No podemos simplemente quedarnos sentados mientras este linchamiento público continúa. Michael no está aquí para defenderse, de lo contrario estas alegaciones no se hubieran hecho".

La familia señala que Jackson fue sometido a una investigación rigurosa que incluyó una redada sorpresa en su casa, el Rancho de Neverland, y aun así fue absuelto de su juicio penal en el 2005 en un caso que involucró a otro joven.

LAS DECLARACIONES

Robson declaró en el juicio, diciendo que había dormido muchas veces en el cuarto de Jackson, pero que Jackson nunca había abusado de él. Safechuck hizo declaraciones similares a los investigadores cuando era niño. Jackson murió en el 2009.

Ambos hombres presentaron demandas en el 2013 argumentando que el estrés y el trauma los había obligado a enfrentar la verdad y admitir que sí fueron abusados sexualmente. Las demandas han sido desestimadas por razones técnicas pero están bajo apelación.

La familia está 'furiosa' de que medios de comunicación sin evidencia hayan elegido 'creer la palabra de dos mentirosos confesos sobre las de cientos de familias y amigos alrededor del mundo que pasaron tiempo con Michael'.

La familia insiste en que la verdad y la evidencia están de su lado.

Estamos orgullosos de lo que Michael Jackson significa", dice la misiva.

Sin dudas

El director del filme 'Leaving Neverland', Dan Reed, dijo que no tiene dudas sobre la validez de los hombres y los supuestos abusos que sufrie-ron Wade Robson y James Safechuck.