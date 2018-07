Funes Mori sigue en recuperación

Rogelio Funes Mori sigue sin entrenar al parejo del equipo y todo apunta que no juegue el sábado ante Pachuca.



El técnico Diego Alonso probó ayer a Luis Madrigal en el ataque albiazul durante la práctica de futbol que hizo el equipo en El Barrial.



A cuatro meses de su operación de un síndrome compartimental en la pantorrilla derecha, el "Melli" sigue entre algodones y no hay fecha exacta para su recuperación.



Al delantero albiazul se le había pronosticado una recuperación de mes y medio como máximo, por lo que incluso se esperaba que jugará en una eventual Final de Liga, si es que los Rayados llegaban a ella el torneo pasado.



Sin embargo, Monterrey fue eliminado en Cuartos de Final y el tema Funes Mori quedó olvidado, pero en la pretemporada, el técnico Alonso ha tenido que echar mano de Jorge "Conejo" Benítez y ahora podría ser de Madrigal al no tener al 100 por ciento al goleador.



Una fuente cercana al argentino ha revelado que Funes Mori presentó una molestia en la zona operada, por lo que el cuerpo médico de los Rayados ha optado por darle más tiempo de recuperación.



Esta recaída le ha impedido ser parte de los partidos amistosos de pretemporada que ha hecho La Pandilla en la nueva era de Alonso.



Hasta el momento, el club no se ha pronunciado al respecto, bajo la política de no dar partes médicos de sus futbolistas.



Es por eso que ante Pachuca, es probable que Madrigal sea el eje de ataque, a pesar de que el "Conejo" venía jugando, o en caso de que Alonso decida prescindir de un "9", los delanteros sería Avilés Hurtado y Dorlan Pabon o Jonathan Urretaviscaya.